Liza Soberano Dinobatkan Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2019, Baru Rayakan Ultah Kekasih di Bali 

Liza Soberano Dinobatkan Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2019, Baru Rayakan Ulang Tahun Kekasih di Bali

Liza Soberano adalah seorang aktris Filipina-Amerika.

Aktris yang bernama lengkap Hope Elizabeth "Liza" Soberano merupakan kelahiran 4 Januari 1998 yang memulai dalam serangkaian serial televisi dan film, termasuk Wansapanataym (2011), Kung Ako'y Iiwan Mo (2012), You're the One (2013), Must Be ... Love (2013).

Dia menjadi terkenal setelah memerankan tokoh protagonis dalam serial televisi komedi romantis Forevermore (2014–2015) bersama Enrique Gil.

Dia telah berpasangan dengan Gil dalam film Just The Way You Are (2015), Everyday I Love You (2015), My Ex and Whys (2017), Alone / Together (2019) dan serial televisi Dolce Amore (2016) dan Bagani (2018).

Dia juga dinobatkan sebagai endorser terpopuler di Kampanye Asia-Pasifik tahun 2017.

Ia kembali sebagai pemenang jajak pendapat "100 Wanita Tercantik di Dunia" untuk tahun 2019 yang dipilih oleh netizen dari seluruh dunia.

Baca: Kalahkan Selena Gomez, 3 Member BLACKPINK Masuk Peringkat Wanita Tercantik di Dunia 2019

Baca: Nagita Slavina Unggah Foto Bareng BLACKPINK, Fakta Dibalik Foto Itu Bikin Artis Lain Komentar

Baca: Jennie BLACKPINK Betah di Puncak, IZ*ONE Bikin Kejutan! Ini Member Girl Group K-Pop Terpopuler April

Para finalis dipilih dari100 yang kemudian dikerucutkan menjadi hingga 20 semifinalis, kemudian turun ke 10 finalis yang memperjuangkan suara publik untuk gelar "Wanita Cantik di Dunia" untuk tahun 2019 versi Starmometer.

Dilansir dari starmometer.com, dari daftar panjang 100 Februari lalu, kemudian dikerucutkan menjadi 20 semi finalis berdasarkan 50% suara publik dan 50% suara juri.

20 Teratas adalah (berdasarkan urutan suara yang diterima):