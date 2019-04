Tak Kapok 2 Kali di Penjara, Nikita Mirzani 'Kelahi' dengan Chef Cantik Puput Carolina

Nikita Mirzani adalah seorang Aktris dan Model serta television personality berkebangsaan Indonesia.

Nikita lahir di Jakarta, Indonesia pada 17 Maret 1986.

Dia pertama kali bermain film sebagai figuran dalam Lihat Boleh, Pegang Jangan.

Nikita pertama kali memulai karier di Take Me Out Indonesia.

Nikita Mirzani memang tidak pernah lelah disibukkan dengan kasus hukum.

Dua kali keluar masuk bui tidak membuatnya kapok.

Setelah kasusnya dengan Anggie Jhovanny anak dari selebrita senior Tessa Mariska mereda, Nikita dihadapkan dengan kasus lain yang sebenarnya adalah kasus lama.

Beberapa waktu terakhir ini, Nikita memang kerap melaporkan orang-orang yang ia rasa selalu berkomentar miring atas dirinya.

Kali ini perseteruan Nikita dengan Puput Carolina.