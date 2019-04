ASN Pemprov Kalbar Ikuti Pelatihan ESQ, Ini Harapan Norsan

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan resmi membuka kegiatan pelatihan ESQ yang diikuti oleh sejumlah ASN di Lingkungan Pemprov Kalbar.

Dirinya mengatakan Pelatihan ESQ merupakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadim yang bertujuan untuk membentuk karakter tangguh yang memadukan konsep kecerdasan intelektual (IQ) yang berfungsi untuk menggali tentang 'What I Think' (apa yang saya pikirkan) untuk mengelola intelektualitas, kecerdasan emosional (EQ) yang berfungsi 'What ! Feel” (apa yang saya rasakan) untuk mengelota tkekayaan sosial, dan kecerdasan spiritual (SQ) yang berfungsi 'Who am‘ I' (siapa saya) untuk mengelola kekayaan spiritual secara terintegrasi dan transendental.

"Selama ini, ketiga konsep tersebut berjalan terpisah. Pelatihan ESQ khususnya bagi para ASN, akan dilakukan penggabungan dari ketiga konsep tersebut, yang kemudian akan menghasilkan sebuah totalitas yang didorong oleh tiga motivasi, dimana hidup dan bekerja bukan sekedar dorongan oleh motivasi yang bersifat fisik maupun emosi. namun juga motivasi yang bersifat spiritual. Ini akan menghasilkan kompetensi serta kehidupan ymg berbahagia dan penuh makna," ujarnya saat Pembukaan Pelatihan ESQ di Lingkungan Pemprov Kalbar di Hotel Mercure.

Menurutnya aparatur yang diperlukan tentunya, yang tidak saja berkualitas dari sisi knowledge dan skillnya saja, tetapi juga attitude yang baik.

Untuk itulah, pembinaan karakter ASN untuk menuju reformasi birokrasi yang bersih, kompeten dan pelayanan prima kepada masyarakat sangat dipadukan. Pembinaan yang dimaksud disini bukan hanya meningkatkan fungsi kinerjanya saja, tetapi juga emosional dan spiritual.

"Gelar akademis yang tinggi, tentu belum cukup untuk membentuk ASN yang berkarakter. Oleh karena itu, harus dimasukkan juga pembinaan yang mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritua| sebagai landasannya. Apalah jadinya, jika punya aparatur yang pintar, yang ahli tapi tidak mempunyai sikap mental yang baik? Sebagus apapun sistem yang bedaku namun apabila individu sebagai pelaksana sistem berperilaku menyimpang dan melanggar nilai tersebut maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut," ujarnya

Jika selama ini yang sering terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara kecerdasan emosi dan rohani sehingga menghambat tugas-tugas aparatur selaku pelayan masyarakat, maka melalui Pelatihan ESQ ini peserta akan diajak untuk menerapkan tujuh Budi Utama ESQ yaitu Jujur, Tanggung Jawab, Visioner. Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli.

Ia berharap dengan demikian akan terjadi antara hubungan horizontal yaitu hubungan dengan pimpinan, rekan kerja, bawahan dan masyarakat, dan juga hubungan vertikal yaitu dengan mengedepankan kehidupan dari nilai-nilai ke-Tuhanan sehingga dapat membuat Aparatur lebih percaya diri dalam melakukan suatu tindakan.

Ia juga berharap kepada semua peserta setelah mengikuti pelatihan ini, hendaknya para PNS yang menjadi peserta pelatihan ini dapat menjadi pemimpin yang mampu mempraktekkan nilai esensial dalam bertugas yaitu jujur, bertanggung jawab, visioner. disiplin, kerjasama, adil dan pedull.

"Yakinlah dengan pemahaman dan penanaman nilai-nilai tersebut dalam diri kita serta diikuti dengan pengimplementasiannya dalam tugas dan kehidupannya. InsyaAllah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang handal dalam mengawal dan menjalankan tugas Pemprov Kalbar untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.