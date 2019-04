Mengenal Dekat Sosok Penulis Andrea Hirata

PONTIANAK - Andrea Hirata kini kembali mengeluarkan buku terbarunya di tahun 2019 yang berjudul "Orang-orang Biasa" atau Ordinary People.

Karyanya yang selalu mencuat untuk publik didesain mencolok dengan sampul buku bewarna kuning serta gambar seorang manusia mengenakan topeng putih, baju putih dan celana hitam.

Andrea Hirata adalah pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Troops, Laskar Pelangi edisi Amerika, penerbit Farrar, Straus & Giroux, New York, kategori General Fiction serta pemenang pertama Buchawards 2013, German untuk Die Regenbogen Truppe, Laskar Pelangi edisi Jerman, penerbit Hanser-Berlin.

Hirata juga pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka di Amerika, Washington Square Review, New York University, edisi Winter/Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season.

Baca: Sosok Wanita Yang Jadi Lurah Muda di Sungai Jawi Dalam

Baca: Wulanda Anjaswari, Sosok Kartini Pontianak Yang Memperjuangan Pendidikan

Baca: Bulan Ramadan, Ibis Pontianak Sajikan 200 Menu Dengan Cita Rasa Nusantara

Bersama nobelis sastra Orhan Pamuk dan Nadine Gordimer, esai Hirata yang berjudul View from my Window terpilih dalam buku Windows on The World, 50 Writers 50 Views, Matteo Pericoli, Penguin, New York.

Tahun 2010, Hirata mendapat beasiswa pendidikan sastra di IWP (International Writing Program), University of Iowa, USA. International bestseller Laskar Pelangi (The Rainbow Troops) dan telah diterbitkan ke 25 versi bahasa asing, diedarkan di Iebih dari 130 negara dan menjadi referensi di banyak sekolah dan lembaga di luar negeri untuk studi pendidikan, sastra dan budaya Indonesia.

The Rainbow Troops terpilih sebagai karya sastra kategori Vintage oleh penerbit Random House dan dinobatkan sastrawan Timur Tengah sebagai novel terfavorit 2014.

Novel itu telah pula diadaptasi di dalam dan luar negeri ke bentuk film, musikal, audio book, dan koreografi oleh Washington CityDance Company, USA.

Tahun 2015, bersama sutradara Inggris Mike Leigh, Andrea Hirata mendapat gelar Doctor Honoris Causa di bidang sastra dari University of Warwick, United Kingdom. Tahun 2017 dia menerima penghargaan budaya dari pemerintah Prancis untuk karyanya Les Guerriers de L'arc-en~ Ciel (Laskar Pelangi edisi Prancis, penerbit Mercure de France).

Melalui beasiswa, Hirata lulus dari Master Program (Msc) bidang Teori Ekonomi, Sheffield Hallam University, United Kingdom.