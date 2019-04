Jelang Ramadhan, Toko Kurma Nazilah Pontianak Sediakan 3 Ton Kurma Berbagai Jenis

Berbagai jenis kurma yang ada di Toko Kurma Nazilah, Jalan Putri Dara Nante nomor 4 Pontianak. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 50 ribu per kg hingga Rp 500 ribu per kg, Minggu (21/4/2019).

Jelang Ramadhan, Toko Kurma Nazilah Pontianak Sediakan 3 Ton Kurma

PONTIANAK - Dua Minggu jelang Ramadhan, salah satu toko yang menjual kurma di Pontianak adalah Toko Kurma Nazilah. Toko ini menyediakan sekitar 3 ton buah kurma untuk menyambut bulan suci ramadhan, Minggu (21/4/2019).

Buah kurma merupakan buah yang identik saat bulan Ramadan karena mempunyai segudang manfaat. Seperti yang telah diketahui bahwa Nabi Muhammad menganjurkan agar berbuka puasa dengan buah kurma sebelum menyantap makanan lainnya.

Beragam varian kurma ada di toko ini, untuk harganya pun bervariasi, mulai dari yang murah hingga yang mahal.

Adapin jenis-jenis kurmanya adalah kurma Ajwa (nabi), Sukari, Khenaizi, Lu’lu, Khalas, Golden, Mejol, Mesir, Rabbe, palm fruit dan yang lainnya. Namun, dari sekian banyak jenis kurma, yang paling banyak diminati adalah kurma ajwa.

“Kurma ajwa ini memiliki banyak sekali keistimewan dibanding dengan kurma lainnya. Dalam sebuah hadist dikatakan, barang siapa mengonsumsi tujuh buah kurma ajwa di pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Orang yang mau rukyah juga biasanya makan kurma ini,” jelas Owner Toko Kurma Nazilah, Adriani (45).

Dikatakannya juga, masing-masing dari kurma ini menawarkan cita rasa khas yang berbeda-beda. Sehingga konsumen dapat menikmati sensasi rasa pada tiap jenis kurma.

Harga kurma ajwa ini sekiar Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per kilogram (kg), kurma Rabbe Rp 80 ribu per kg, kurma madu Rp 50 ribu per kg, kurma lulu Rp 80 ribu per kg, kurma mesir Rp 60 ribu per kg, dan kurma khalas Rp 70 ribu per kg.

Adriani mengatakan, mendekati bulan puasa nanti akan ada promo untuk pembelian buah kurma.

Selain kurma, di toko ini juga menjual kacang almond, kismis, madu, produk herbal, dan berbagai macam oleh-oleh khas tanah suci lainnya.

Toko yang sudah lebih berdiri sejak lima tahun yang lalu ini berlokasi di Jalan Putri Dara Nante nomor 4 Pontianak. (mia)