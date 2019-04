Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini

PONTIANAK- Halo guys, udah pengen tau kan musik apa aja sih yang udah ngisi Top Ten di Minggu ini, Sabtu (20/4/2019).

Jika kamu dengerin radio Volare, pada pukul 11.00-12.00 wib, kamu akan dipandu dengan penyiar ketche Febi Resiana, dengan top ten berikut ini:

Baca: Ikut Misa Jumat Agung, Sri Handayani: Kedamaian adalah Anugerah Tuhan

Baca: Syahrini vs Pedangdut Lia Ladysta, Begini Kelanjutan Kisah Perseteruan Mereka!

1. Barasuara - Pikiran dan Perjalanan

2. Maliq & d'Essentials - Senja Teduh Pelita

3. Sore - Woo Woo (feat. Leanna Rachel)

4. Teza Sumendra - WKNDCRUISIN'

5. Kayman - Looking For (feat. Mira Jasmine)

6. Oslo Ibrahim - Yes I’m the Man You’re Looking For

7. Barry Likumahuwa - Never Asked For (Feat. Farrel Hilal)

8. The Adams - Masa-Masa

9. Pusakata - Jalan Pulang

10. Tashoora - Hitam