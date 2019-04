Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Drugdealer Mengisi Peringkat Pertama

PONTIANAK- Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1. Drugdealer - Fools

2. Bill Ryder-Jones - Don’t Be Scared, I Love You

3. Pi Ja Ma - I Oh I

4. The National - You Had Your Soul With You

5. Sara Bareilles - No Such Thing

6. Little Simz - Selfish (Feat. Cleo Sol)

7. DYGL - A Paper Dream

8. Cardi B & Bruno Mars - Please Me

9. Gesaffelstein - Blast Off (Feat. Pharrell Williams)

10. Barrie - Clovers

Chart Worthy #1 : C. Fennesz – In My Room

Chart Worthy #2 : Super Paradise – 6:30