Rio Tirtono petarung MMA asal Pontianak, siap lokoni debut di One Pride MMA.

Petarung Asal Pontianak Jajal One Pride MMA, Ini Sosoknya

PONTIANAK - Atlet bela diri asal Pontianak, Rio Tirtono bakal perdana mencicipi event One Pride Mixed Martial Arts (MMA), dalam duel di Jakarta, Sabtu (20/4/2019) hari ini.

Rio Tirtono, "The Black Cobra The From Borneo Pontianak, asal Camp MMA Golden Gening Warrior, akan menjajal petarung asal Kalimantan Utara di Kelas 52 Kg.

Pelatih Rio Tirtono, Junaidi mengatakan Rio yang kini baru berusia 19 tahun akan mencicipi perdana event MMA.

"Ini perdana baginya, saya yang dampingi. Sementara lawanya sudah 3 kali bertanding ," katanya kepada Tribun Sabtu (20/4/2019).

Atlet lulusan SMK pelayaran ini memiliki basic beladiri Sanda dan Barazilian Jiu Jitsu (BJJ) optimis untuk meraih kemenangan pertama.

"Mohon doanya semoga Rio meraih kemenangan," tukasnya