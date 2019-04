Model Gaya Rambut Khusus si Rambut Tebal, Yuk Contek! 

allthingshair.com

2. Boyfriend Bob

3. Bob Lurus Di Atas Bahu

Selain Boyfriend Bob atau Bob Nungging, kamu juga bisa mencoba gaya rambut Bob Lurus di Atas Bahu, Beautynesian.

Dengan potongan rambut yang rata dan lurus di atas bahu, fitur wajah kamu akan semakin terdefinisi, lho.

Selain itu, potongan rambut ini juga bisa membuat kamu terlihat lebih muda dan lebih fresh dari sebelumnya.



Enggak hanya itu saja, jika kamu ingin terlihat super edgy dengan gaya rambut ini, kamu hanya perlu membuat rambutmu terlihat messy wavy dengan bantuan catokan, lho.

You’ll in love with this hairstyle, ladies!



4. Rambut Rata