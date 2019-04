The Press-Enterprise/SCNG

LIVE Streaming BLACKPINK di Festival Musik Coachella 2019 Siang Ini! Mendadak Trending Topik Twitter

BLACKPINK adalah girl band asal Korea Selatan terdiri dari 4 anggota yakni Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa.

Dibentuk oleh YG Entertainment, girl grup ini debut pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan single mereka berjudul Square One, yang menghasilkan "Whistle," lagu nomor satu pertama mereka di Korea Selatan.

Girlgroup yang bentukan YG Entertainment ini baru saja membuat sejarah K-Pop dengan menjadi Grup K-Pop Girl pertama yang tampil di Festival Musik Coachella 2019.

Penampilan mereka disiarkan langsung Jumat (12/4/2019) waktu setempat atau Sabtu (13/4/2019) waktu Indonesia.

Kini BLACKPINK kembali akan tampil di panggung Coachella untuk pekan kedua yang dijadwalkan pukul 22.15 Jumat, (19/4/2019) waktu di Coachella California Amerika Serikat atau pukul 12.15 WIB Sabtu (20/4/2019) waktu Indonesia siang ini.

Dijadwal awal BLACKPINK di jadwalkan akan tampil pukul 20.00 pm waktu California atau pukul 10.00 WIB waktu Indonesia, namun dari postingan terakhir akun youtube @Coachella, BLACKPINK akan tampil siang ini.

Jumat (19/4/2019)

5:05 PM - Coachella Curated: Calypso Rose, Mon Laferte, Tierra Whack, Hurray for the Riff Raff

6:00 PM - Coachella Curated: Kacey Musgraves,Ella Mai, dvsn

6:30 PM - Coachella Curated: Los Tuscanes de Tijuana, JPEGMAFIA, Gorgon City, Charlotte Gainsbourg, Fisher, King Princess

7:30 PM - Coachella Curated: Jaden Smith, Khruangbin, Anderson .Paak, Kayzo

8:15 PM - Coachella Curated: Rufus du Sol, Janelle Monáe, DJ Snake, The 1975

9:30 PM - Coachella Curated: Sophie, Diplo, Childish Gambino

10:15 PM - BLACKPINK

Baca: BLACKPINK Bikin Heboh saat Isi Acara The Late Late Show, Inilah Reaksi Kaget Member saat Flinch

Baca: Nagita Slavina Ubah Rambutnya Supaya Mirip Jennie BLACKPINK, Ini Hasilnya!

Baca: Deretan Momen saat Jennie dan Lisa BLACKPINK Saling Menggoda di Konser Los Angeles

Baca: BLACKPINK Tercyduk Kamera Paparazzi Hollywood, Begini Respon Para Member saat Ditanya Tentang BTS

Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK dipastikan menjadi salah satu pengisi acara dalam Coachella Valley Music and Arts Festival di California, Amerika Serikat ini.