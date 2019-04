Bayu: Melatih Tanggung Jawab Dengan Angklung

PONTIANAK- Pendiri Komunitas Svaragita Angklung Orchestra (SVAO) Pontianak, Bayu Prakoso mengatakan Angklung merupakan jiwa dan seni yang bisa melatih tanggung jawab dalam sebuah tim.

Tanggung jawab itu terlatih karena tim yang bermain angklung hanya berhak memainkan satu note nada dari note do, re, mi, fa, so, la, si, do atau biasa dibilang dengan partitur.

Bagi Bayu, kekompakan tim dalam bermain serta fokus adalah hal yang paling utama untuk memainkan sebuah angklung menjadi sebuah musik yang indah di dengar.

"Dalam bermain angklung, dibutuhkan konsentrasi serta fokus. Itu juga akan melatih pribadi diri kita sendiri untuk tetap bisa mengenali bunyi serta objek dalam menentukan sesuatu karena dalam bermain angklung sangat dibutuhkan konsentrasi," sebut Bayu Prakoso

Baca: Indah Nursafarin Bidik 2 Medali Kejurnas di Cibinong

Baca: Sakit, Dokter Sarankan Cawapres Sandiaga Uno Istirahat Total

Uniknya, dalam bermain angklung bagi anggota Komunitas Angklung Pontianak (AKP) untuk Paud, harus mengenal dasar note atau partitur serta mengenal angka 1 sampai 10 dan huruf abcd serta hafal angka 1 sampai 7.

Hal ini guna memudahkan anak-anak dalam memainkan alat musik angklung tersebut.

"Main angklung itu memang tidak serumit memainkan alat musik lain, bedanya di angklung dengan alat musik lain, angklung tidak bisa hanya dimainkan oleh satu alat saja, butuh kerjasama dan kekompakan dalam tim dalam memainkannya untuk menjadi sebuah lagu, dengan demikian kita dilatih dalam mengontrol emosi sejak dini," ujarnya.

Serta bagi paud, akan memudahkan bagi mereka dalam belajar dan mengerti bahwa angklung tidak susah dimainkan, maka dari itu pengenalan bagi paud yang ingin belajar, wajib mengingat syarat-syarat diatas.

Belajar angklung juga tidak dikenakan biaya yang mahal, cukup membayar SPP Rp 50 rb dengan alat yang sudah disediakan, kamu bisa langsung datang dan belajar, yuk manfaatin waktu untuk hal yang berguna.