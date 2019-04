Tidak Hanya Kampanye, Wanita Perlu Turun Tangan Untuk Perubahan

PONTIANAK - Gerakan perubahan yang dibawa oleh sosok Kartini menjelang hari Kartini mendatang menjadi perhatian bagi perempuan.

Tidak terlepas dengan efek yang dirasakan wanita di zaman sekarang.

Banyak wanita tangguh yang kuat menghadapi sulitnya perubahan di zaman teknologi.

Seperti apapun keterpurukan di masa lalu, wanita tetap harus bangkit menjadi sosok yang menginspirasi bagi siapa saja.

Berikut penuturan Stella Pramudya Fajrini, seorang mahasiswi Prodi BK (Bimbingan Konseling) FKIP Untan (Universitas Tanjungpura) terkait hal itu di akun Instagramnya, @stellapramudyaf

"Kalo dijaman sekarang sih gerakan-gerakan Women power tuh udah banyak digalakan dimane-mane. Tapi menurut ella masih belum terasa efeknya di masyarakat. Mungkin kaya di negare kite yg multikultur nih udah biase dengan perbedaan pendapat juga mulai mao terbuka same perubahan, tapi dibeberapa tempat di luar negri hak wanita masih sangat dibedakan dengan laki-laki. Jadii pribadi ella sih pengen kedepannya ndak cuman ikut mengkampanyekan kesetaraan perempuan, tapi ella bise turun tangan langsung dalam usaha penyetaraan itu. I support women equality, but in a good way," tulisnya. (Maudy)