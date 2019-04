Inilah Daftar 22 Film Marvel Versi Marvel Cinematic Universe

PONTIANAK - Bagi kalian penggemar Marvel, pastinya sudah tidak asing dengan semua karakter superhero yang ada dalam Marvel Cinematic Universe (MCU).

Setelah film Captain Marvel, disusul lagi dengan film Avengers: Endgame yang akan tayang pada 24 April 2019.

Tapi apakah kalian semua sudah tahu akan jalan cerita dari setiap Superhero Marvel dari awal dan apakah kalian sudah menonton dari 22 deretan film Marvel yang sudah tayang di bioskop dari tahun 2008.

Film Marvel berdasarkan MCU ada 22 Film yang sudah tayang di bioskop. Berikut daftar filmnya :

1. Iron Man (2008)

2. The Incredible Hulk (2008)

3.Iron Man 2 (2010)

4. Thor (2011)

5. Captain America: The First Avenger (2012)

6. The Avengers (2012)

7. Iron Man 3 (2013)

8. Thor: The Dark World (2013)

9. Captain America: The Winter Soldier (2014)

10. Guardians of the Galaxy (2014)

11. Avengers: Age of Ultron (2015)

12. Ant-Man (2015)

13. Captain America: Civil War (2016)

14.Doctor Strange (2016)

15. Guardians of The Galaxy Vol.2 (2017)

16.Spider-Man: Homecoming (2017)

17. Thor: Ragnarok (2017)

18. Black Panther (2018)

19. Avengers: Infinity War (2018)

20.Ant-Man and the Wasp (2018)

21. Captain Marvel (2019)

22. Avengers: Endgame.