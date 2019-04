Hitung Cepat Litbang Kompas, PSI Terancam Gagal Ke Senayan! Grace Natalie: We Shall Return, Soon!

Hasil quick count atau hitung cepat Litbang Kompas Pemilihan Partai Legislatif 2019 pada Rabu (18/04/2019) hingga pukul 13:48 WIB.

Jumlah suara masuk sebesar 88,10%.

Beracuan pada hasil quick count Litbang Kompas, tujuh partai terancam tidak bisa memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan dalam periode lima tahun mendatang.

Satu diantara partai terancam tak lolos ke Senayan pada periode 2019-2024 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI yang diketuai oleh Grace Natalie belum mampu meraih ketentuan parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Parliamentary threshold adalah ambang batas minimal perolehan suara partai politik (parpol) untuk bisa memperoleh kursi di parlemen (DPR).

Baca: Hasil Quick Count Litbang Kompas, Tujuh Partai Terancam Gagal Ke Senayan! Ada Hanura, PSI & Perindo

Baca: Hasil Hitung Cepat Pemilihan Partai Legislatif Litbang Kompas! PDIP Ungguli Gerindra, Golkar & PKB

Sejauh ini, PSI baru mendulang prosentase suara sebesar 2,06%.

Selain PSI, ada enam partai bernasib sama diantaranya Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Hanura, PBB, Partai Garuda dan PKPI.

Dikutip dari laman resmi psi.id, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menerangkan hasil quick count lembaga kredibel memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia telah mengambil keputusan.