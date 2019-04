Cardi B & Bruno Mars - Please Me menjadi peringkat pertama pada pekan ini

Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Please Me Naik Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

Berikut tangga lagunya di Minggu ini ya:

1. Cardi B & Bruno Mars - Please Me

2. Take That - Everlasting

3. Nick Waterhouse - Wreck the Rod

4. John Mayer - I Guess I Just Feel Like

5. P!nk - Walk Me Home

6. Drugdealer - Fools

7. SOAK - Knock Me Off My Feet

8. Carly Rae Jepsen - Now That I Found You

9. Bill Ryder-Jones - Don’t Be Scared, I Love You

10. Pi Ja Ma - I Oh I

Chart Worthy #1 : Mark Ronson - Late Night Feelings (feat. Lykke Li)

Chart Worthy #2 : Kazu - Salty