Ramalan Zodiak Minggu Ini, Penantian Leo Berbuah Manis dan Aries Bisa Menikmati Waktu dengan Caranya

Ramalan Zodiak Minggu Ini, Akhirnya Penantian Leo Berbuah Manis dan Aries Bisa Menikmati Waktu dengan Caranya

PONTIANAK- Dalam Minggu ini ada begitu banyak tantangan yang harus kamu hadapi. Tapi tenang saja, semua masih bisa diatasi dengan cara yang sangat percaya diri dari diri kamu.

Simak keputusan yang perlu kamu ambil di Minggu ini ya, sob!

Leo Juli 23 - Agustus 22

Umum: Kesabaran pasti akan berbuah manis. Beberapa waktu yang lalu memang sedang disuruh untuk belajar bersabar. Kini sudah saatnya untuk menuai buahnya. Dirimu memang sudah sepatutnya untuk berbahagia.

Asmara: Jika sudah sama-sama suka, apalagi yang ditunggu? Langsung saja beri ketegasan untuk segera berkomitmen, dan kamu yang punya pasangan Sedang sama-sama sibuk nih, jangan lupa untuk bertukar kabar ya.

Aries Maret 21 - April 19

Umum: Minggu ini akan jadi super menyenangkan untukmu. Banyak kejutan yang datang silih berganti. Nikmati momen bersama orang tercinta. Jangan terlalu serius di kantor. Agar santai saja minggu ini agar tak stres.

Asmara : Masih trauma dengan yang lalu. Tapi jika terus-terusan seperti ini kapan bisa cepat move on? dan yang berpasangan Kini sedang super romantis. Banyak kejutan spesial darinya yang bakal membuatmu merasa seperti ratu.

Taurus April 20 - Mei 20

Umum: Taurus memang sedikit susah move on. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka yang dirasakan. Minggu ini akan banyak sekali kesibukan untuk Taurus. Jaga kesehatan dan jangan lupa mengonsumsi vitamin agar tak mudah jatuh sakit.

Asmara: Sudah terlalu lama sendiri, masih tetap susah move on nih? Well, saatnya mencoba membuka hati untuk yang baru. Jangan larut dalam kesedihan terus.

Gemini Mei 21 - Juni 20

Umum : Gemini terlihat kuat di luar namun sebenarnya sangat rapuh di dalam. Tak usah berusaha sok tegar jika memang sedih akuilah sedang sedih. Galau itu manusiawi kok. Ungkapkan dan luapkan semua, tapi setelah itu segera move on dan menyongsong masa depan yang lebih baik.

Asmara: Terlalu banyak pilihan bikin pusing sendiri. Jangan memberi harapan palsu. Pilih salah satu saja yang serius dan benar-benar klik di hati.

Cancer Juni 21 - Juli 22

Umum : Tidak ada yang tak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Jangan mudah patah semangat. Dijalani saja apa yang ada sekarang ini. Butuh kesabaran untuk menjadi sosok yang besar dan sukses. Tidak ada yang instan. Bersabar dan terus berusahalah.

Asmara: Di minggu ini ada waktu untuk berduaan cukup banyak dengan pasangan. Manfaatkan dengan baik untuk semakin mempererat chemistry.