PAN Pontianak Andalkan Warga Setempat Jadi Saksi di TPS

PONTIANAK - Ketua DPD PAN Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar mengungkapkan jika pihaknya bergotong-rotong untuk pembiayaan saksi dan memaksimalkan warga setempat TPS.

'Prinsipnya diserahkan pada caleg seluruhnya untuk mengatur dan dari kesepakatan sebelumnya caleg membagi ruang untuk mengisi caleg-caleg yang siap untuk menjadikan seluruh saksi disetiap kecamatannya. Jadi kita terbagi habis istilahnya, yang tidak siap dia hanya menunggu hasil, lalu yang siap, mempersiapkan saksi pendamping. Secara keseluruhan kita mempersiapkan saksi disetiap kecamatan," ungkapnya, Senin (15/04/2019).

Saksi pendamping kata dia, akan bekerjasama dengan saksi utama. Dan apabila tidak ada saksi utama, saksi pendamping yang akan menjadi saksi utama.

Baca: PSI Hanya Kirim Saksi ke Daerah Berpotensi Raup Suara Tinggi

Baca: Suriansyah Sebut BPP Gotong Royong Biayai Saksi Pemilu

Baca: TKD Jokowi-Amin di Kalbar Enggan Beberkan Honor Saksi di TPS

"Jadi mereka (caleg,red) bahu membahu mencarikan solusi menyampaikan kesepakatan, kesepahaman, intinya kita berbagi ruang bersama," tuturnya.

Ia pun mengatakan untuk honor sendiri juga akan menyesuaikan karena para saksi akan seharian dalam ikut mengawasi perolehan suara dari PAN.

"Honor relatif, saksi sekitar Rp. 200-250 karena inikan satu harian, mereka ndak balek-balek, kami berusaha my name my adress jadi saksi setempat adalah orang setempat, kalau saya secara pribadi menempatkan posisi by name by adress," jelasnya.

Zulfydar pun menerangkan, bagi saksi PAN, kewajiban sama dengan partai lainnya, yakni mengisi form yang disiapkan, menghitung jumlah partai lain maupun PAN itu sendiri, serta memfoto C1 Plano, karena malam itu juga harus Whatsapp grup dan caleg masing-masing harus melaporkan ke Partai.