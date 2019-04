Barcelona vs Manchester United - Fakta Menarik hingga Duel Ter Stegen Vs David De Gea

PERTANDINGAN Barcelona vs Manchester United dalam leg kedua perempatfinal Liga Champions di Camp Nou, Selasa (16/4/2019) atau Rabu dini hari nanti, akan menjadi duel penjaga gawang.

Baik Barcelona maupun Manchester United, akan menurunkan skuad terbaiknya, termasuk kedua penjaga gawang andalan mereka.

Penjaga gawang Barcelona, Ter Stegen, mempunyai pandangan tersendiri terkait lawan yang akan dihadapinya nanti.

Pemain timnas Jerman tersebut memuji penjaga gawang Manchester United,David De Gea.

Menurutnya, De Gea adalah penjaga gawang terbaik dunia saat ini.

“Dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik dunia,” ujar penjaga gawang yang telah bergabung dengan Barcelona sejak 2014 tersebut.

Pendapat Ter Stegen tidak berlebihan. Pasalnya, De Gea terpilih dalam nominasi tim FIFA FIFPro World XI 2018 sebagai penjaga gawang terbaik.

“Dia mempunyai musim yang baik dan melakukan hal-hal hebat dalam beberapa musim,” tambah Ter Stegen, seperti dikutip Tribal Football (16/4/2019).

Ia juga menambahkan bahwa De Gea merupakan salah satu pemain penting bagi Manchester United.