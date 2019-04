Momen Paskah dan Hari Kartini, Aston Pontianak Berikan Kado Istimewa

PONTIANAK - Menyambut Paskah dan Hari Kartini, Aston Pontianak memberikan kado istimewa dalam rangka memeriahkan Paskah & Hari Kartini yang jatuh bersamaan pada bulan April 2019. Kado istimewa ini berupa penawaran menarik khusus untuk paket menginap ataupun paket makan.

“Adapun penawaran spesial momen kartini adalah potongan harga 21% jika melakukan pemesanan kamar di website Pontianak. AstonHotelsInternational.com dengan memasukkan kode promo KARTINI. Promo ini berlaku dengan periode pemesanan dari 15 – 21 April 2019 sedangkan periode menginap dari 17 – 30 April 2019. Kode Promo berlaku untuk semua tipe kamar” ujar Arifin selaku Public Relations Manager.

Selain itu, ada juga potongan harga 21% untuk BBQ all u can eat pada tanggal 20 April 2019, dari harga normal Rp 110.000,nett per orang. Promo ini berlaku untuk siapa saja, baik untuk kaum wanita maupun kalangan pria.

“untuk perayaan Paskah, ada promo tukarkan telur paskah dengan 1 porsi dimsum pada tanggal 21 April 2019 di Dynasty Restaurant mulai pukul 08.00 hingga 14.00 Wib.” ujar Mulyoto selaku Ast. FB Manager.

Untuk pemesanan ataupun informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke Hotel Aston Pontianak di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada 21 atau bisa menghubungi 0561 – 761118 juga bisa follow instagram @astonpontianak.