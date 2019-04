HASIL Drawing Babak 8 Besar Piala Indonesia Disiarkan Live PSSI TV, Penentu Nasib Persib & Persija

Hasil Drawing Babak 8 Besar Piala Indonesia Disiarkan Live PSSI TV Hari Ini, Nasib Persib & Persija

HASIL Drawing Babak 8 Besar Piala Indonesia dijadwalkan akan disiarkan langsung di PSSI TV sebentar lagi, Senin (15/4/2019) pukul 14.00 WIB.

Drawaing Babak 8 Besar Piala Indonesia rencananya akan dihelat di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat.

Berikut Hasil Drawaing Babak 8 Besar Piala Indonesia:

Bhayangkara FC (q1) Vs PSM Makassar (q2)

Persebaya Surabaya (q3) vs Madura United (q4)

Bali United (q5) Vs Persija Jakarta (q6)

Pusmania Borneo (q7) Vs Persib Bandung (q8)

Prediksi Hasil Drawing

Jika sesuai penarikan di skema Piala Indonesia, maka Bhayangkara FC Vs Madura United, Persib Bandung Vs Persija Jakarta, Pusmania Borneo Vs Persebaya dan PSM Makassar Vs Bali United.