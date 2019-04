Whatsapp Down, Instagram Down & Facebook Down Saat ini, Ini Klarifikasi Pihak Pengembang Aplikasi

Whatsapp Down, Instagram Down & Facebook Down Saat ini, Ini Klarifikasi Pihak Pengembang Aplikasi



APLIKASI media sosial seperti Facebook, WhatsApp (WA) dan Instagram dilaporkan down atau tumbang saat saat ini.

Tak sedikit pengguna di Twitter yang melaporkan bahwa Facebook Grup tak bisa diakses saat ini.

Dikutip media asing, Facebook mengatakan melalui akun Twitter-nya bahwa "kami sadar bahwa beberapa orang saat ini mengalami kesulitan mengakses keluarga aplikasi Facebook.



"Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin."



Instagram juga tweeted tentang pemadaman, Tweeting "kami menyadari masalah yang memengaruhi akses orang ke Instagram sekarang.



"Kami tahu ini membuat frustrasi, dan tim kami bekerja keras untuk menyelesaikan ASAP ini."

Dikutip dari Tribun Timur, penelusuran yang dilakukan via Twitter pada pukul 18.00 WIB, beberapa netizen melaporkan tak bisa mengakses Facebook. Salah satunya akun @mrXrobot yang secara satir mencuit "i hope this is permanent. #facebook".

Dalam cuitan itu @mrXrobot mengunggah gambar yang menyebutkan bahwa Facebook sedang tak bisa diakses.

Tumbangnya Facebook Grup ini ternyata tak hanya terjadi di Indonesia.

Merujuk pada cuitan akun official @breakingnewsma, 'Facebook Down' ini terjadi di seluruh dunia.

Bahkan akun tersebut menyebutkan bahwa tak hanya Facebook yang tumbang. Media sosial Instagram serta aplikasi perpesanan instant WhatsApp pun mengalami hal serupa.

Berikut beberapa kicauan keluhan pengguna media sosial

Gangguan yang terjadi ini membuat pengguna tak dapat melakukan pembaharuan status atau menerima pesan.

Di layar komputer atau ponsel hanya akan tertera tulisan "Facebook akan segera kembali".

Rincian Down IG, FB dan WA

WhatsApp tidak bisa diakses dilaporkan oleh banyak pengguna sejak pukul 17.00 WIB.