VIDEO: Off Road Meriahkan Hut Kota Sanggau ke-403

Off Road Meriahkan Hut Kota Sanggau ke-403

SANGGAU - Dalam rangka memeriahkan Hut Kota Sanggau ke-403, Polres Sanggau menggelar Off Road yang berlangsung di Kompleks Taman Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Minggu (14/4/2019) siang.

Pantauan Tribun, Antusiasme masyarakat pun terlihat saat memadati area berlangsugnya Off Road.

Terlebih saat berlangsugnya kelas ekstrem (Scs 5) yang baru saja usai.

Baca: Enrica: Ngebully Itu Pengecut

Baca: Gelar Syukuran, Bupati Erlina Duet dengan Weni DA3 Guncang Panggung Hiburan

Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi tak ketinggalan menunjukan kebolehannya dan menjadi satu diantara peserta Offroader dikelas ekstrem (Scs 5 dan Scs 6). Hadir juga Ketua Umum IOF Kalbar yang juga menjadi offroader, beserta offroader yang lainya.

Saat ini juga sedang berlangsung offroad dikelas yang tentunya juga ekstrem (Scs 6).

Untuk selengkapnya simak video diatas.

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "tribunpontianak" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tribunpontianak+unsubscribe@googlegroups.com.