PREDIKSI Hasil Drawing Babak 8 Piala Indonesia: Persib Vs Persija, PSM Makassar Vs Bali United

JIKA sesuai penarikan di skema maka Bhayangkara FC Vs Madura United, Persib Bandung Vs Persija Jakarta, Pusmania Borneo Vs Persebaya dan PSM Makassar Vs Bali United.

Namun hal ini bisa saja berubah pada hasil drawing babak delapan besar Piala Indonesia 2018 di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat besok, Senin (15/4/2019).

Kepastian tersebut disampaikan secara langsung oleh Media Officer PSSI, Bandung Saputra, kepada awak media lewat edaran via WhatsApp pada Minggu (14/4/2019).

Dalam pesannya tersebut drawing babak delapan besar Piala Indonesia 2018 digelar pukul 14.00 WIB.

"Drawing babak 8 besar Piala Indonesia 2018 akan dilaksakan pada Senin, 15 April 2019 pukul 14.00 WIB di Lounge 6, Lantai 6 Hotel Atlet Century," kata Bandung Saputra dikutip dari BolaSport.com.

Delapan tim yang masuk ke babak delapan besar Piala Indonesia 2018 berasal dari klub-klub Liga 1 2019.

Di antaranya Bhayangkara FC, Madura United, Persib Bandung, Persija Jakarta, Borneo FC, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, dan Bali United.

Belum diketahui kapan pertandingan babak delapan besar Piala Indonesia 2018 digelar.

Kemungkinan besar pertandingan tersebut digelar bersamaan dengan kick off Liga 1 2019 yang dimulai pada 8 Mei mendatang.