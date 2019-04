Jelang MotoGP Amerika 2019, Marc Marquez Alami Masalah di Motor Honda RC213V

MOTOGP - Jelang beberapa jam race MotoGP Amerika 2019 dimulai, Pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengalami masalah ditunggangannya Honda RC213V.

Meski menjadi penguasa MotoGP Americas pada enam edisi terakhir, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku punya masalah di motornya.

Marc Marquez berpeluang menjuarai balapan di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) untuk kali ketujuh secara beruntun setelah mendapatkan pole position.

Pembalap asal Spanyol itu meraih posisi start terdepan setelah mencatat waktu putaran tercepat pada sesi kualifikasi.

Dalam sesi tersebut, Marquez membukukan catatan waktu lap 2 menit 3,787 detik.

Ironisnya, meski tampil impresif dan sukses meraih pole position, Marquez menilai timnya perlu membenahi masalah yang ditemui di motornya agar bisa tampil optimal saat balapan nanti.

“Semuanya mempunyai selisih waktu yang lebih dekat daripada musim lalu, ketika saya memiliki lebih banyak margin. Kami akan melihat besok saat sesi pemanasan karena saya masih memiliki masalah yang harus kami selesaikan," ucap Marquez yang dikutip dari laman MotoGP.

Kendati telah menyebut adanya permasalahan di tunggangannya, Marquez enggan membeberkan secara detail kendala tersebut.

Juara dunia bertahan MotoGP itu malah meminta awak media untuk tidak menanyakan permasalahan tersebut kepada dia.