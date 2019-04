Pererat Silaturahmi, Aremania Pontianak Gelar Nobar Final Piala Presiden

PONTIANAK - Aremania yang berada di Kota Pontianak turut bergembira usai Arema Malang merengkuh trophy Piala Presiden 2019, Jumat (12/4/2019) malam.

Arema sukses meredam seteru mereka Persebaya Surabaya dengan skor 2-0.

Dua gol yang tercipta pada laga tersebut dicetak Ahmad Nur Hardianto menit ke 43 dan Riky Kayame menit ke 90.

Dengan hasil tersebut, Arema memastikan juara dengan skor agregat 4-2. Pada leg pertama di Surabaya pada Selasa (9/4/2019), kedua tim bermain imbang 2-2.

"Alhamdulillah Nobar semalam berjalan lancar,tertib dan aman," kata Ketua Aremania Pontianak, Khoirul Anam, Sabtu (13/4/2019)

Dikatakanya tujuan Nobar untuk menyatukan Aremania yang berada di Pontianak dan silaturahmi antara arek- arek Malang yang merantau di Pontianak,supaya terus menjaga tali persaudaraan.

"Nobar dihadiri sekitar 150- an Aremania dan ada dari saudara kami yaitu the jak mania yang ikut nonton bareng juga sekitar 40- an suporter ," imbuhnya

Pihaknya berharap secara pribadi untuk sepak bola Indonesia semakin baik lagi dan menjunjung tinggi fair play.

"Untuk suporter sendiri kami pribadi Aremania Pontianak berharap supaya suporter yang ada di Pontianak ini bisa bersatu, berdamai,kita sama-sama menjaga nama Pontianak. Kita tunjukan bahwa Pontianak bisa bersatu untuk semua elemen suporter. Salam Satu Jiwa," tukasnya