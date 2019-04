Marc Marquez Pakai Helm Khusus di MotoGP Amerika 2019, Begini Penampakannya

MOTOGP - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez akan menggunakan helm khusus di seri ketiga MotoGP Amerika 2019 yang akan berlangsung di Sirkuit Austin mulai Jumat (12/4/2019) hingga Minggu (14/4/2019).

Helm tersebut dibuat berdasarkan tradisi rodeo yang terinspirasi dari papan tombol kayu dari peternakan Amerika.

Pastinya helm ini juga akan dipasang angka milik Marc Marquez yaitu 93.

"MM RODEO NINETY-THREE, special helmet for the #AmericasGP. Created from the Rodeo tradition, inspired by the wooden signs of American ranches. Together with the number 93 and without forgetting the lines of the Circuit of the Americas, we have designed this special helmet" tulis akun Twitter resmi @motogp,

MM RODEO 93, helm khusus untuk #AmericasGP. Dibuat dari tradisi Rodeo, terinspirasi oleh papan-tombol kayu dari peternakan Amerika. Bersama dengan Nomor 93 dan tanpa melupakan garis sirkuit Amerika, kami telah merancang helm khusus ini

JADWAL lengkap Live Streaming MotoGP Amerika 2019 dimulai hari ini Jumat (12/4/2019).

Agenda seri ketiga MotoGP Amerika 2019 dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat malam mulai pukul 21.00 WIB.

Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, menghadiri sesi konferensi pers MotoGPAmericas 2019 yang digelar pada Kamis (11/4/2019) waktu setempat atau Jumat (12/4/2019) WIB.