Selama Memberikan Dampak Baik, Sutarmidji Akan Ambil Diskresi

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menilai langkah diskresi yang mungkin diambil oleh kepala daerah sepanjang berdampak untuk kepentingan yang baik dan untuk mesyarakat luas tidak masalah untuk diambil.

Midji mengilustrasikan bahwa masyarakat miskin sudah mendapatkan iuran untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, akan tetapi jika yang bersangkutan dirujuk di rumah sakit Jakarta, misalnya RS Harapan Kita, RS Dharmais tentu memerlukan biaya untuk transportasi, menginap, dan ongkos makan selama di Jakarta.

Ia menjelaskan jika berdasarkan aturan pemerintah daerah tidak boleh lagi mengeluarkan anggaran.

"Harusnya kan tak boleh lagi mengeluarkan anggaran tuh. Kalau saya keluarkan saja anggaran melalui bansos," ujarnya saat momen Musrenbang Provinsi Kalbar yang digelar di Qubu Resort, Kamis (11/4/2019).

Baca: Musrenbang Pemprov Kalbar, Sutarmidji Ajak Bangun Kalbar Dengan Data

Baca: Harap Dilibatkan di Musrenbang Tingkat Provinsi, Forum Anak akan Perjuangkan Pendidikan

Baca: Forum Anak Kalbar Harap Dilibatkan Dalam Musrenbang Tingkat Provinsi

Space anggaran untuk bansos, kata midji berdasarkan peraturan menteri dalam negeri itu kadang kecil didalam komposisi APBD. Contoh lainya misalnya soal bansos untuk kegiatan mahasiswa kadang dadakan dan harus disampaikan satu tahun sebelumnya.

"Nah saya kemarin buat aturan bahwa hibah itu sebagai bantuan untuk kegiatan mahasiswa, akan tetapi pertanggung jawabanya jelas dan kebutuhannya jelas," ujarnya.

Midji mengatakan karena aturan tidak memberikan ruang akan tetapi kebutuhan tersebut dibutuhkan, sehingga hal tersebut dibutuhkan diskresi.

"Payungi dengan peraturan bupati, peraturan walikota, atau pergub," ujarnya.

Midji juga setuju atas diberikanya ruang untuk terhadap pemda untuk mengambil langkah dan kebijakan khusus terkait adanya masyarakat miskin yang belum tercaver kepesertaan BPJS baik melalui mekanisme penganggaran dari APBN maupun Kabupaten.

"Misalkan ada masyarakat miskin sakit, setelah dicek yang bersangkut belum terdaftar BPJS, baru mau daftar BPJS sementara ketentuannya baru bisa aktif selama 14 hari," ujarnya.

"Nah dari die masuk sampai 14 hari di rumah sakit itu siapa yang membiayai, sementara tidak ada ruang untuk membiayai," imbuhnya.

Menurutnya perlu ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan by name by adressnya yang dibiayai oleh APBN ada yang tidak jelas.

"Karena setelah aktif datanya terdapat daerah di Kalbar dari 45 ribu data peserta BPJS Kesehatan ada 14 ribu data pesertanya tidak jelas. Nah kalau gitu kan yang rugi pemerintah," pungkasnya.