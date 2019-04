Pelatih Tenaga Baru Fokus Perbaiki Stamina Pemain

PONTIANAK - Pelatih Tenaga Baru Pontianak Irma Amelya mengatakan akan fokus memperbaiki stamina jelang babak play off Srikandi Cup di Yogyakarta.

"Evaluasinya dari seri Semarang fisiknya akan diperbaiki lagi," ujarnya kepada Tribun Kamis (11/4/2019)

Iapun meyakini Tenaga Baru mampu memberikan kejutan dibabak play off. Dia melihat peluang tim yang lolos pada play off memiliki kesempatan yang sama.

"Semua tim punya peluang karena season ini rata semua kualitas pemainnya, tapi TB pasti kasi usaha maksimal biar pas play off mainnya ok, karena tidak ada day off buat playoff," tukasnya.