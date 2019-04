XL Future Leaders Sapa Pontianak, Siapkan Calon Pemimpin di Era Revolusi Industri 4.0

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - PT XL Axiata TBK (XL Axiata) melalui program XL Future Leaders menggelar acara “Youth Town Hall 2019” di UniversitasTanjungpura Pontianak, Rabu (10/4/2019).

Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih, mengatakan sesuai program XL Future Leaders, XL Axiata perlu mengenalkan lebih jauh mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Terutama para mahasiswa yang akan segera memasuki dunia kerja dan mengembangkan potensi dirinya. Melalui acara ini kami sekaligus mendorong mahasiswa Pontianak untuk tidak ragu berkarya dan memajukan industri digital nasional. Dengan demikian, mereka pun akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi digital nasional yang menjadi tumpuan ekonomi Indonesia di masa depan,” paparnya.

Youth Town Hall ini antara lain bertujuan menyiapkan anak-anak muda Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi mereka sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul di era Revolusi Industri 4.0.

Dengan demikian, mahasiswa akan bisa menyiapkan dirinya menghadapi tantangan yang ada di era digital, baik untuk berkarir sebagai tenaga profesional maupun mengambil langkah sebagai pelaku bisnis.

Dalam acara yang dirancang interaktif ini, mahasiswa bisa bertanya dan berdiskusi dengan para pembicara yang telah memiliki pengalaman cukup banyak di industri berbasis teknologi digital.

Kegitan Future Leaders tahun ini mengusung tema tentang Internet Of Things. Dan pembahasan ini disampaikan langsung oleh Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono.

Menurutnya Internet Of Things merupakan satu di antara teknologi kunci, penting, utama dari yang namanya industrial revolusi 4.0 dan ini sudah menjadi salah satu fokus dari pemerintah.

Tahun lalu, tepatnya pada bulan april 2018 Pemerintah melalui come in patient mencanagkan program made in Indonesia powerpoint O dimana ada program konferensi dari pemerintah untuk mensuport diterapkannya industri powerpoint of Indonesia.

Maka dari itu XL Axiata berinisiatif untuk mengenalkan Internet Of Things atau IoT sebagai bagian dari industri powerpoint kepada para mahasiswa di Pontianak, Kalbar dan nantinya akan menjadi bagian program di Future Leaders.

“Selainitu, juga akan dipaparkan mengenai laboratorium IoT milik XL Axiata yang bernama XCamp, laboratorium IoT pertama di Indonesia, dan program-program untuk memfasilitasi anak-anak muda dalam mengembangkan IoT,” paparnya.

Pontianak terpilih sebagai kota terakhir penyelenggaraan Youth Town Hall setelah sebelumnya digelar di Kota Semarang(8 April), Kota Malang (1 April) dan Kota Banda Aceh (18 Maret).

Kota Pontianak menjadi salah satu tempat penyelenggaraan acara ini dengan pertimbangan potensi dan antusias memahasiswa Kota Pontianak terhadap perkembangan dunia digital. (miamonica)