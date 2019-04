Sukep The Movie Rilis Lebih Awal, Catat Jadwalnya

Sukep The Movie Tayang di XXI, Kalahkan 245 Film di Daftar Antrian

PONTIANAK - Eksekutif Producer Sukep The Movie Stefani Ina Rukuta mengatakan tantangan luar biasa untuk memasukan Sukep The Movie dalam daftar film di XXI.

Tetapi Sukep the Movie mampu mengalahkan 240 film yang mengantri dari tahun 2016 sampai 2018 untuk tayang di XXI.

Ina mengatakan film yang di produksi dari tahun 2016 sampai 2018 dikalahkan oleh film Sukep, dan tantangan masuk ke XXI sekarang diakuinya sangat susah.

Karena satu bulan hanya ada empat film Indonesia saja yang bisa tayang di XXI.

Ia menceritakan bahwa sebelum film Sukep ia sudah memproduksi film yang bergenre horor,dan sudah masuk di XXI sekitar 2017 tinggal menunggu antrian kapan tayang.

"Kita hitung saja dari 240 sama film Sukep kalau sesuai prosedur itu masih 3 tahun lagi baru bisa tayang, Sukep bisa tayang di XXI karena memang kerjasama team kami gigih untuk bagaimana cara bisa tembus XXI," ujarnya usai Tour Sukep The Movie Goes To School di SMA N 7 Pontianak, rabu (10/4/2019).

Foto bersama Eksekutif Producer Sukep The Movie Stefani Ina Rukuta dan Kepala sekolah SMAN 7 Pontianak juga dengan pemeran pendukung Sukep The Movie saat berkunjung ke SMA N 7 Pontianak, rabu (10/4/2019). (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI)

Ia berterus terang tidak terpikirkan sama sekali bakalan membuat film di Pontianak.

Tapi kebetulan orang Pontianak sendiri itu bagian dari PH nya yang tinggal di Jakarta.

Dialah yang mempekenalkan dan bercerita mengenai orang -orang di Kalbar. Anak-anak Kalbar yang semangat membuat film tapi tidak ada wadahnya karena tidak ada rumah produksi.

