Foto bersama Pemain Sukep The Movie dan guru serta siswa di SMA N 7 Pontianak, rabu (10/4/2019).

Promo Tour Sukep The Movie Goes To School SMA Negeri 7 Pontianak

PONTIANAK - Promo Tour hari ke dua Film Sukep The Movie berlangsung sangat meriah dan dibuka dengan penampilan Ali Akbar yang membawakan lagu "Terlalu Tampan" membuat 800 siswa SMA N 7 Negeri Pontianak histeris, rabu (10/4/2019).

Rangkaian promo tour Goes To School part 1 telah di laksanakan 2 hari semenjak tanggal 9 April 2019 untuk menyambut Gala Premier - Meet yang akan di adakan di XXI TRANSMART KUBU RAYA Pukul 18:00 wib.

Rencana nya, Rangkaian promo tour Sukep The Movie Goes To School akan berlangsung hingga akhir april 2019 dengan mengunjungi seluruh SMA dan kampus yang ada di kota Pontianak dan Kuburaya.

Line Producer Sukep The Movie Agung mengatakan promo tour yang dilakukan untuk lebih memperkenalkan fillm yang 90 persen pemain dan krunya adalah orang Kalbar, dan untuk artis pendukungnya ada Ifan Seventeen dan Ifan Govinda dan untuk peran utamanya yang menjadi Sukep adalah Kamil Onte.

Kamil sendiri memang selama ini sudah terkenal di Kalbar dalam memerankan lakon si Sukep budak Melayu Pontianak dengan ciri khas Kopiah Miring, bawa sarung, baju singlet, dan gigi depan ompong menggunakan bahasa Melayu Pontianak untuk mengocok perut penonton.

Kegiatan Tour ini juga untuk menjadi satu diabtara tahapan promosi untuk rencana nobar di setiap sekolah.

"Untuk Film Sukep The Movie akan tayang 2 Mei 2019 dan rencana mau bikin nobar ke tiap sekolah. Makanya kita pengen datang ke sekolah untuk sosialisasi biar bisa terwujud," ujar Agung kepada Tribun Pontianak usai berkunjung ke SMA N 7 Pontianak.

Ia mengatakan untuk rencana nobar akan dilakukan setalah 2 Mei 2019,dan presale tiket dilakukan sebelum tanggal 2 Mei, dan untuk rencana presale tiket di khususkan juga buat sekolah yang mau nobar.

"Kenapa tujuannya ke sekolah untuk memberikan kesempatan kepada anak milenial karena film ini film daerah yang dibuat oleh anak-anak daerah Kalbar yang Alhamdulillah go nasional," ujarnya.

