Pelantikan Pejabat Kubu Raya Tanpa Pemberitahuan, Dr Sukamto Nilai Aneh

PONTIANAK - Dr Sukamto menanggapi soal pelantikan pejabat eselon di Kubu Raya yang konon tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Berikut penjelasan Akademisi Univestas Tanjungpura (Untan) yang juga petinggi di kampus FISIP Untan Pontianak itu, Rabu (10/04/2019):

"Kejadian di mana adanya pejabat dilantik tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, bahkan mereka terkejut maka ini adalah sebuah hal yang sedikit aneh di dalam pemerintahan.

Ini aga aneh, logikanya orang yang mau dilantik itu harus tahu terlebih dahulu diberitahu. Biasanya dan lazimnya surat undangan untuk pelantkkan paling tidak diberikan atau diedarkan minimal malam hari sebelum pelantikan.

Artinya minimal yang akan dilantik harus mengetahui bahwa dirinya akan dilantik sebagai pekajat karena harus ada persiapan. Tapi kalau pejabat yang dilantik sampai tidak tahu juga, maka ini sangat aneh.

Terkait kebijakan mengangkat pejabat memang kewenangan kepala daerah tapi bukan semaunya kerena ini adalah sebuah sistem dan terorganisir.

Kalau sampai mereka kaget sangat aneh, saya juga terkejut mengapa dilakukan hal seperti ini oleh kepala daerahnya.

Sebenarnya dalam mengangkat pejabat ini haris the righ man and the righ place, menempatkan seseorang itu harus sesuai dengan bakat dan prestasi orang itu.

Pengertian bakat dan prestasi orang, itu diartikan sebagai latar belakang pendidikannya, keahliannya, kinerjanya maupun track recordnya selama ini.

Ini adalah sebuah pemerintahan yang diatur, bukan semaunya kepala daerah itu sendiri.

Pemerintahan inikan sebuah sistem, bukan kerja sendiri dan bukan semaunyan sendiri.

Kemudian, kalau benar pihak Kepegawaian sampai tidak mengetahui bahwa ada pelantikan juga sangat mengejutkan dan ini sangat aneh saya rasa.

Pengajuan surat untuk pelantikan di Kementerian Dalam Negeri sistemnya seperti apa, mengapa sampai bidang kepegawaian yang notabenenya menangani sampai tidak mengetahui,". (*)