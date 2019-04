Yovie Widianto Puji Ciri Khas Igan Andhika di Grand Final Rising Star Indonesia

Rising Star Indonesia atau RSI adalah ajang pencarian bakat Indonesia dan acara realitas kompetisi menyanyi yang tayang di RCTI.

Rising Star Indonesia ditayangkan pertama kalinya pada 28 Agustus 2014.

Rising Star Indonesia telah memasuki musim ketiga pelaksanaan pada tahun 2019.

Format program ini adalah dengan cara mengajak pemirsa untuk memilih kontestan melalui aplikasi telepon pintar.

Membawakan lagu Bruno Mars "When I Was Your Man", Igan Andhika hanya mampu memperoleh vote 74 persen.

Yovie Widianto memuji penampilan Igan Andhika yang tetap berciri khas.

"Kamu tetap menampilkan ciri khas kamu. Enak nyanyinya," ujar Yovie saat babak Grand Final Senin (07/04/2019).

Namun, ada catatan di awal lagu dimana agak kurang pas sedikit. Tapi malam ini, menurut dia Igan sudah menunjukkan penampilan maskimal.

"Kamu sudah sangat menyenangkan dan menghibur. Ciri khas kamu tidak hilang. Sejak awal sampai akhir ini. Kamu punya ciri khas untuk industri musik Indonesia," tandas Yovie Widianto.