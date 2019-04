Prediksi Skor Tottenham Hotspur Vs Manchester City Liga Champions Live RCTI Kick Off Jam 02.00 WIB

Prediksi Skor Tottenham Hotspur Vs Manchester City Live RCTI Kick Off Jam 02.00 WIB

Prediksi Skor Tottenham Hotspur Vs Manchester City Live RCTI Kick Off Jam 02.00 WIB

PREDIKSI skor Tottenham Hotspur Vs Manchester City di Perempat Final Liga Champions Live RCTI Kick Off, Rabu (10/4/2019) pukul 02.00 WIB dini hari akan dimenangkan oleh The Blues dengan skor tipis 1-2.

Kali ini, perempat final liga terelite di benua Eropa mempertemukan sesama wakil dari Liga Inggris atau Premier League.

Meski bermain di kandang lawan, The Citizens diprediksi bakal memenangkan pertandingan ini berdasarkan rekor pertemuan (head to head) kedua tim.

Terakhir kali Spurs menang atas Citizens pada 2016 lalu dan menahan imbang pada 2017.

Sedangkan tiga pertandingan terakhir berhasil dimenangkan oleh Manchester City.

Namun demikian, performa The Spurs saat ini sedang berada di puncaknya usai mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-0 di Liga Inggris, Kamis (4/4/2019).

Manajer Tottenham, Mauricio Pochettino, pun menyampaikan pandangan optimistis tentang markas baru mereka. Ia mengatakan bahwa tim lawan akan sulit saat bermain di Stadion Tottenham.

Akan tetapi, markas anyar Tottenham sama sekali tidak menakutkan bagi De Bruyne. Menurutnya, pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions yang digelar di Stadion Tottenham Hotspur tidak akan berbeda dengan laga lain.

“Semua tim juga punya stadion dan suporter,” kata De Bruyne, seperti dilansir The Guardian, Senin (8/4/2019).