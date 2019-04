Bupati Rupinus Saksikan Penandatangan MoU Antara Pemrov Kalbar dengan Solidaridad

Citizen Reporter

Humas Pemkab Sekadau, Hartono

SEKADAU - Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan dengan Yayasan Solidaridat Indonesia di BallRoom Hotel Mercure jalan A.Yani Pontianak Senin 8 April 2019.

MoU ini merupakan Kemitraan Strategis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kalbar.

Selain disaksikan bupati sekadau, penandatangan kerjasama ini juga disaksikan oleh bupati Kapuas hulu,bupati Sintang, bupati, bupati mempawah, wakil bupati bengkayang, Sekda kabupaten Melawi, pejabat yang mewakili bupati Sanggau, pejabat yang mewakili bupati Landak.

Penandatangan Kesepakatan bersama ini di lakukan oleh Sekretaris Daerah Syarif Kamarul Zaman mewakili Gubernur Kalimantan Barat dengan Direktur Solidaritad Asia Shadatru.

Untuk diketahui Yayasan Solidaritas Indonesia juga Bekerjasama dengan Keling Kumang Group (KKG).

Chair of the of Yayasan Solidaritas Network Indonesia Dr.Ir.Hj Delima HA.Darmawan, MS dalam sambutannya mengatakan,Yayasan Solidaridat akan tetap konsisten terhadap isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.di Kalimantan Barat, menurut Delima pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan dua Kabupaten yaitu kabupaten Sintang dan kabupaten Sekadau.

Dalam melakukan pembinaan terhadap petani berkelanjutan, ia mengatakan apa yang telah di lakukan oleh bupati Sintang dan bupati Sekadau dapat dijadikan contoh oleh kabupaten lain untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu Bupati Sekadau Rupinus menyambut baik perluasan kerjasama yang dilakukan oleh yayasan solidaridad indonesia.

Menurut Bupati, Pemerintah Sekadau sudah melakakukan kerjasama dengan yayasan solidaridad.

Adapun bentuk kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Solidaridad, antara lain pengembangan sawit swadaya, pembangunan kampung hijau, peremajaan karet serta tata kelola dan pengembangan karet rakyat.(*)