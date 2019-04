Penampilan Lucinta Luna Saat di Rusia Dinilai Tak Pantas, Cuaca Sangat Dingin Pakai Ini?

Lucinta pergi ke Rusia untuk keperluan syuting video klip lagu terbarunya.

Tak hanya itu, dari awal memang memang ia juga berniat untuk bertemu dengan mantannya tersebut.

Hal itu diketahui dari video yang dibagikan oleh sahabat Lucinta Luna yang ada di Rusia lewat Instastory akun instagram miliknya.

Si pemilik akun tersebut juga sempat menyebut mantannya adalah orang ketiga di hubungan pernikahan Lucinta dengan suaminya.

Namun, ketika Lucinta ditanya apakah ia suka bertemu dengan mantannya, ia menjawab suka.

Postingan terbaru Lucinta Luna saat berada di Rusia menjadi perbincangan netizen.

"The important thing is not being afraid to take a chance. Remember, the greatest failure is to not try. Once you find something you love to do, be the best at doing it... " tulis caption Lucinta Luna di postingan terbarunya sekitar 10 jam lalu.

Pasalnya cuaca di Rusia ketika itu yang tengah dingin, namun pakaian Lucinta tidak pantas.

Lucinta ketika itu terlihat memakai baju seksi tanpa lengan dengan high heels.