Lantamal XII Pontianak Ikuti Peringatan Isra Miraj di Pendopo Gubernur Kalbar 

Wakil Komandan (Wadan) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal) XII Pontianak Kol Marinir Bambang Hadi Suseno menghadiri acara peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W Tahun 1440 Hijriah / 2019 Masehi bertempat di Pendopo Gubernur Jalan A.yani, Minggu (7/4)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Komandan (Wadan) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal) XII Pontianak Kol Marinir Bambang Hadi Suseno menghadiri acara peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W Tahun 1440 Hijriah / 2019 Masehi bertempat di Pendopo Gubernur Jalan A.yani, Minggu (7/4) Pukul08.30 WIB.



Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W Tahun 1440 Hijriah / 2019 Masehi dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. yang mengambil tema “Dengan Semangat Isra Mi’raj, Mari Kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah menuju Kalbar Sejahtera” .



Isra Mi’raj adalah kedua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah dia mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi’raj ini harus dimaknai bagi umat muslim tentang agama Islam baik itu dalam aspek Sholat, Zakat, dan aturan-aturan kehidupan yang muamalat dengan meningkatkan kualitas pemahaman ajaran agama islam.



“Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting dalam memaknai peringatan Isra Mi’raj, dalam hal ini sholatnya harus digenahkan, zakatnya harus digenahkan, yang jelas rukun iman dan rukun islam harus ditingkatkan,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.



Selain itu adab antara sesama umat muslim dan bukan muslim juga harus diperhatikan untuk saling menghormati. Pasalnya untuk saat ini dirinya melihat banyaknya terjadi di tengah masyarakat adab sangat tidak perhatikan.



“Apalagi dalam Pileg dan Pilpres yang saat ini, kadang orang tidak mengedepankan adab. Beda pilihan saling mencaci maki itu yang tidak boleh terjadi di tengah masyarakat kita saling menghormati dan adab harus ada meskipun beda pilihan,” tuturnya.



Dalam acara peringatan Isra Mi’raj tersebut Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyerahkan bantuan untuk Rumah Ibadah Masjid Ramadhan Pontianak. Hadir dalam Peringatan Isra Mi,raj tersebut Gubernur Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tpr, Polda Kabar, Forkopimda Kalbar, Tokoh Agama.