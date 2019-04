Astra Motor Gelar Even Community Honda All New CBR150R Street Fire Motor Laki di Singkawang

Citizen reporter Analis Astra Motor, Suyanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- PT Astra International, Tbk Honda Cabang Pontianak yang merupakan Main Dealer Honda Wilayah Kalimantan Barat menggelar event community yang bertajuk Honda All New CB150R Street Fire, yang di ikuti oleh puluhan Bikers Honda, dua hari lalu.

Satu diantara anggota komunitas HSFCI, Benny mengaku kegiatan ini sangat menyenangkan karena dapat bersilahturahmi dengan komunitas lainnya sambil touring bersama.

Tidak lupa kegiatan ini juga mengundang para bikers Honda yang tergabung di bawah Paguyuban Honda West Borneo Community seperti , Honda Streetfire Club Indonesia (HSFCI), Honda CBR Independent (HCI) , dan komunitas Honda lainnya.

Baca: LIDA Indosiar 2019 Top 16 Grup 4, Aksi Panggung Memukau Fikoh, Alif, Beni & Ebi Sebelum Tersenggol

Baca: Kontroversi Lucinta Luna vs Millen, Umur 19 Tahun Sudah Berhubungan Intim Hingga Punya Banyak Pacar

Baca: Jelang Race MotoGP Amerika, Jorge Lorenzo Berlatih Keras, Tangan Kanan Berotot

"Kami bersama Paguyuban HWBC dan Astra Motor menghabiskan waktu bersama di akhir pekan ini. Dalam kegiatan ini selain touring bersama, kami juga refreshing, lebih mempererat tali silaturahmi sekaligus sharing dan diskusi," ujarnya.

Lanjutnya, mengambil titik start Halaman Main Dealer Honda, para bikers berkumpul dan bersiap untuk touring menuju Palm Beach Pak Lotay, Singkawang.

Selain peserta dari Pontianak, ada juga bikers setempat di wilayah Kota Singkawang dan Bikers Sambas yang ikut dalam acara ini. Dalam perjalanan touring peserta mengunjungi di salah satu lokasi wisata Mempawah yakni Keraton Amantubillah Mempawah.

Setelah menikmati keindahan salah satu bangunan bersejarah di Istana kerajaan Mempawah, peserta malanjutkan perjalanan menuju Palm Beach Pak Lotay, Singkawang dan sesampainya di Palm Beach Pak Lotay, para bikers dimanjakan dengan keindahan alam serta bersama santap hidangan makan siang bersama dilokasi pantai sambil ber istirahat sejenak dan di lanjutkan Rolling City melintasi Kota Singkawang guna memperkenalkan ketangguhan CB150R Streetfire di jalanan.

Dan malam harinya dilaksanakan Gathering bersama komunitas Honda yang dihibur dengan music ala pantai dan Api Unggun, serta BBQ yang lebih menyemarakkan acara ini.

"Kegiatan ini kami helat untuk menjalin tali silaturahmi antar komunitas motor Honda Kalbar dan Astra Motor, sekaligus lebih memperkenalkan lagi produk unggulan Honda yaitu New Honda CB150 Streetfire," ujar Dony Adrian, PIC Community Pontianak.

All New Honda CB150R Street Fire menghasilkan performa berkendara yang maksimal dengan dibekali mesin 150cc, 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal, 6-Kecepatan yang menerapkan sistem suplai bahan bakar PGM-FI yang sudah diimprovisasi.

Mesinnya bertenaga, responsif, ramah lingkungan serta menghasilkan konsumsi bahan bakar terhemat di kelasnya, yaitu 46.3 km/liter (EURO 2) dan 43.5 km/liter (EURO 3) berdasarkan hasil metode ECE R40.

All New Honda CB150R Street Fire tersedia dengan 1 tipe, yakni Cast Wheel. Tipe Cast Wheel hadir dengan pilihan warna Macho Black, Raptor Mat Black SE, Wild Black, Fury Mat Red SE, Honda Racing Red SE .