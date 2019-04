Pengawas TPS "Bermain" Dengan Parpol dan Caleg Akan Diganti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kalbar, Syf Aryana Kaswamayana menegaskan jika pihaknya akan memecat Pengawas TPS yang diduga beraviliasi dengan parpol maupun caleg.

"Yg maen dengan caleg belum kita dengar, tapi yang namanya ada sipol (sistem informasi partai politik, red) sudah terdeteksi dan langsung kita ganti," katanya, Minggu (07/04/2019).

Diungkapkannya, satu diantara cara yang dilakukan dalam upaya menjaga integritas penyelenggara khususnya di TPS adalah melakukan evaluasi dengan metode sampling di 14 kab/kota dari data by name by address yang masuk.

"Teman-teman (Bawaslu, red) di kab/kota juga melakukan tracking data PTPS tersebut, sehingga ada yang ditemukan namanya masuk dalam sipol, dan sudah kita ganti orang tersebut," katanya.