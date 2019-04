Berikut Jadwal Final Turnamen Komunitas Veteran Basket di GOR Perbasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Babak final turnamen basket Pontianak Veteran Basket Ball Community (PVBC) dan Basket Usia Dini (BUDI) akan di dilangsungkan Minggu (7/4/2019).

Pertandingan yang berlangsung di Lapangan Basket Perbasi Pontianak ini akan dimulai dengan perebutan juara Kelompok Usia (KU-14).

Pertandingan dimulai pukul 14.00 WIB.

Baca: Dalam Rangka Dies Natalis ke 23, Keluarga Mahasiswa Katolik UPB Galang Donor Darah

Baca: Kapolda Kalbar: TNI-Polri Jamin Keamanan Pemilu 2019 sampai ke TPS

Baca: Kapolsek Menjalin Hadiri Kegiatan Penutupan Diklat Pengelasan

1. Jambore vs Stars Club ( final KU-14)

2. Vois vs Meteor (perebutan tempat ke 3 KU-16)

3. WU vs Pontianak Warriors ( perebutan tempat ke 3 kategori veteran )

4. Immanuel II vs Karya Yosef ( perebutan juara 3)

5. SD Bina Mulia vs SD Suster (final SD)

6. Jambore vs Khastra final (KU-16 putra)

7. Vois A vs Meteor (final veteran).