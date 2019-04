Aksi Valentino Rossi di MotoGP Argentina 2019 Dinilai Lebih Ngotot dan Bersemangat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mantan pembalap World Superbike (WSBK), Simon Crafar, menilai Valentino Rossi tampil ngotot pada balapan MotoGP Argentina 2019.

Valentino Rossi berhasil meraih posisi kedua setelah memenangi duel kontra Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Minggu (31/3/2019).

Menurut Simon Crafar, performa yang ditampilkan Rossi menunjukkan bahwa pembalap Italia berjulukan The Doctor itu sangat menginginkan posisi kedua.

Crafar pun merujuk penampilan Rossi saat menjalani duel melawan Dovizioso pada lap terakhir MotoGP Argentina 2019.

"Pada akhirnya balapan itu jelas menunjukkan siapa yang memiliki keinginan lebih besar," kata Crafar yang dikutip BolaSport.com dari Daily Star.

"Saya pikir Valentino yang memiliki keinginan lebih besar untuk menduduki posisi dua," tutur Crafar menambahkan.

Di sisi lain, pengamat MotoGP, Matthew Birt, melihat performa Valentino Rossi pada MotoGP Argentina 2019 penuh dengan semangat.

Birt juga mengamini ucapan Crafar soal Rossi yang tampil ngotot.

"Semangatnya masih membara di dalam perutnya, balapan itu sudah membuktikannya," ujar Birt.

"Semua orang mengatakan bahwa Rossi hanya menghambat karena dia berusia 40 tahun, tetapi dia benar-benar fenomenal. Dia menunjukkan bahwa dia menginginkan posisi kedua itu," kata Birt lagi.

Saat ini, Valentino Rossi menduduki peringkat ketiga klasemen sementara pembalap MotoGP 2019.

Dia berada di bawah Marc Marquez dan Andrea Dovizioso yang berturut-turut menghuni peringkat kesatu dan kedua.

Kini, para pembalap termasuk Rossi sedang menatap seri balapan MotoGP Americas 2019 yang akan digelar di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) pada 12-15 April mendatang.