Menteri Sri Mulyani Raih Penghargaan Sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2019 pada (2/4/2019).

Ini merupakan kali ketiga ia meraih penghargaan versi majalah keuangan FinanceAsia.

Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri Mulyani sebagai Menkeu terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2017 dan 2018.

Penghargaan itu diraihnya karena FinanceAsia, menganggap Sri Mulyani berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Tidak hanya oleh FinanceAsia, Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker yang terafiliasi Financial Times.

The Banker menilai, berkat kinerja Sri Mulyani perekonomian negara Indonesia masih terjaga ketahanannya di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang tahun 2018. http://www.victorynews.id/wp-content/uploads/2018/02/sri-mulyani-menteri.jpg