Lanud Harry Hadisoemantri Gelar Peringatan Isra Miraj dan Doa Bersama HUT TNI-AU ke-73

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA

Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) melaksanakan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 H/2019, Istighozah dan Doa Bersama dalam rangka Peringatan HUT TNI AU ke-73 tahun 2019 di Masjid Baitul Ma'mur Lanud HAD, Kamis (4/4/2019) kemarin.