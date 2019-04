Jadwal Turnamen Basket di Gelanggang Olah Raga Perbasi Pontianak Hari Ini

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut jadwal pertandingan turnamen basket di Gelanggang Olah Raga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Pontianak Jumat (5/4/2019) mulai pukul 14.00 WIB.

Turnamen yang digelar Pontianak Veteran Basket Ball Communituy (PVBC) dan Basket Usia Dini (Budi) mempertandingkan antar SD, KU 14 dan KU 16, serta antar veteran pemain basket.

Berikut jadwalnya

1. SD Immanuel II vs SD Maranatha

2. Tenaga Baru vs Merdeka KU-16 putra

3. Khastra vs Jambore KU 14 putra

4. Meteor vs Tenaga Baru KU-16 putri

5. Meteor vs Jambore KU 16 putra

6. Khastra vs WU veteran

7.Vois B vs Merdeka veteran

8. Pontianak Warrirors vs Vois A

9. THR vs Panca Bhakti.

