Cole Sprouse, pemeran Will dalam film Five Feet Apart.

Gantengnya Pemain Film Five Feet Apart, Cole Sprous, Ini Dia Fakta-faktanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Film Five Feet Apart (2019) merupakan sebuah film roman, yang di sutradarai oleh Justin Baldoni dan ditulis oleh Mikki Daughtry bersama Tobias Iaconis.

Film ini diambil dari kisah sebuah novel dengan judul Five Feet Apart karya Rachel Lippincott, Mikki Daughtry and Tobias Iaconis.

Film Five Feet Apart menceritakan tentang kisah sepasang remaja dengan penyakit yang mengancam jiwa, mereka bertemu di rumah sakit kemudian saling jatuh cinta dan dibintangi oleh Haley Lu Richardson dan Cole Sprouse, yang dikenal juga sebagai Jughead dalam serial Riverdale.

Duo ini menggambarkan pasien cystic fibrosis, dirawat dirumah sakit yang sama, di mana rumah sakit ini memiliki aturan yang sangat ketat, dan menyatakan bahwa mereka harus tetap berjarak lima kaki setiap saat.

Seiring pertambahan hubungan, demikian juga kesediaan mereka untuk menentang aturan yang mengatur setiap saat dalam hidup mereka.

Nah siapa nih yang sudah nonton film Five Feet Apart ? Film ini pasti bikin kamu baper dan nangis kan ?

Buat wanita-wanita pasti terpana dengan wajah Cole yang ganteng. Selain jago akting, Cole juga punya banyak talenta, ini dia fakta-fakta Cole Sprouse :

1. Cole ternyata lahir di Arezzo, Italia, pada tanggal 4 Agustus 1992. Aktor yang bernama lengkap Cole Mitchell Sprouse ini lahir di Arezzo, Italia. Dari kedua orangtua yang berasal dari Amerika Serikat.

Setelah umur Cole 4 bulan, ia bersama keluarganya kembali ke Amerika Serikat.