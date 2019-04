Electric Saver Merk ENTER Indonesia, Solusi Alat Penghemat Daya Listrik Hingga 40 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Electric Saver Merk ENTER Indonesia merupakan salah satu produk unggulan PT. Sains Solusi Global, memiliki agen distributor tersebar di seluruh Indonesia.

PT. Sains Solusi Global merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi inovasi.

Permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh konsumen, seperti barang elektronik cepat rusak karena listrik tidak stabil, tagihan listrik yang selalu mahal dan melonjak tanpa disadari.

Solusinya adalah pemasangan alat hemat daya listrik Electric Saver ENTER Indonesia.

Produk penghemat daya listrik ini sudah dianjurkan pemerintah melalui Inpres No. 10 Tahun 2005, SK Menteri PU No. 23/1978 dan Surat Dirjend Kelistrikan No. 2491 Tahun 2006.

Selain itu, produk Electric Saver ini juga telah terbukti aman karena sudah lulus Uji Lab BPPT sebagai alat penghemat daya listrik terbaik,

Keunggulan utama dari produk ini adalah mampu menghemat pemakaian daya listrik dari 10 hingga 40 persen perbulan, legal tanpa melanggar PLN.

Memperpanjang umur pemakaian peralatan elektronik.

Mengurangi panas pada jaringan atau kabel listrik akibat pemakaian peralatan listrik yang tidak sesuai dengan ukuran jaringan / kabel yang dipasang, sehingga sering menimbulkan arus pendek penyebab konsleting dan kebakaran.

Membuat MCB tidak mudah jatuh.

Memperbaiki faktor daya (cospi).

Tersedia garansi selama 5 tahun

