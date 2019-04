Top Ten Volare musik Barat Pekan Ini, Vampire Weekend Pada Posisi Pertama



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada 31 Maret 2019 berikut ini

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Harmony Hall Vampire Weekend

2. Are You Bored Yet? Wallows Feat. Clairo

3. Knock Me Off My Feet SOAK

4. Capacity Charly Bliss

5. Slow Down Maverick Sabre Feat. Jorja Smith)

6. Give stupidity a chance Pet Shop Boys

7. Exits Foals

8. Adore You Jessie Ware

9. Leaning on Myself Anna of the North

10 . Please Me Cardi B & Bruno Mars