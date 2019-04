Produksi Film Habibie & Ainun 3, Manoj Punjabi Beberkan Sedikit Bocoran Terkait Film

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rumah produksi MD Pictures akan memproduksi film ketiga dari perjalanan cinta Presiden Republik Indonesia ketiga BJ Habibie dan sang istri Ainun.

Kisah mereka akan dikemas dalam Habibie & Ainun 3. Produser Manoj Punjabi mengatakan, film Habibie & Ainun 3 akan mengisahkan kehidupan Hasri Ainun Besari pada masa mudanya.

"Jadi apa bedanya? Permulaan mulai dari Habibie & Ainun yang adalah menurut saya Romeo and Juliet-nya kita semua. Kedua Rudy Habibie, kita bicaraknn cerita perjalannya Pak Habibie dari masa mudanya, perjuangannya," kata Manoj saat jumpa pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Baca: Member Boyband ZE:A Im Si-wan Bebas Tugas Wajib Militer, Dapat Penghargaan Prajurit Spesial

Baca: Lori Lightfoot Jadi Wanita Kulit Hitam Pertama yang Terpilih Sebagai Wali Kota Chicago

Baca: Proyek Reaktor Nuklir Pertama Arab Saudi Hampir Rampung, Robert Kelley Paparkan Tujuan Pembangunan

"Sekarang kita akan angkat cerita Ainun di masa muda. Saya enggak akan panjang lebar. Soon kita akann first look tentang Habibie & Ainun 3," sambungnya.

Manoj bercerita, penulisan skenario film yang disutradarai oleh Hanung Brahmantyo itu memakan waktu hingga dua tahun.

"Skenario ini sudah hampir dua tahun, dari Mei 2017, mulai Habibie & Ainun 3. Kami sudah siap shooting, segera," ujar Manoj.

Manoj merasa mendapatkan tanggung jawab yang lebih saat dipercaya oleh Habibie menggarap film ini.

Baca: Periksa 13 Orang Saksi Kasus Mayat dalam Koper, Polisi Masih Cari Kepala Korban yang Hilang

Baca: Jalan Arteri Supadio Minim Penerangan, DPRD Kubu Raya Imbau Masyarakat Waspada

Baca: SGAR di Mempawah, Menteri BUMN : Harus Berikan Manfaat Bagi Masyarakat Setempat

"Beban bagi saya karena Pak Habibie percaya MD menggarap film ketiga ini, bagi saya ini adalah legacy, tanggung jawab dan challange yang penting," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Film Habibie & Ainun 3 Bercerita tentang Ainun di Masa Muda

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak :