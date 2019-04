Conor McGregor Twitter Umumkan 'Tak Jadi Pensiun', Siap Berlaga Lagi di Octagon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Conor McGregor kembali menghebohkan dunia seni bela diri campuran alias mixed martial arts (MMA)

Setelah beberapa waktu lalu mengumumkan penarikan dirinya (pensiun) dari olahraga full body contact itu, kini Conor McGregor mengejutkan publik dengan keputusan 'comeback' dari pensiun sebagai petarung MMA.

Padahal, belum genap satu bulan ia mengumumkan pensiun, tepatnya pada Selasa (26/3/2019) lalu.

Kini, petarung asal Republik Irlandia itu secara mengejutkan mengumumkan untuk kembali ke Oktagon (arena tarung MMA).

McGregori menggunakan akun Twitter pribadinya untuk mengumumkan keputusannya yang 'tak jadi' pensiun itu.

"I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds (Saya ingin terus maju, kepada para penggemar dari semua kepercayaan dan semua latar belakang)," tulis McGregor dari Twitternya, @TheNotoriousMMA, Kamis (04/04/2019) pukul 07.45 WIB.



Semua keyakinan mendalam darinya menurutnya menjadi tantangan baginya untuk menjadi yang terbaik.

Bahkan, dalam postingan itu, dirinya juga mengaku siap untuk kembali segera berlaga di Octagon dalam waktu dekat.

Jika benar bahwa Conor McGregor memutuskan untuk membatalkan masa pensiunnya, maka dia kemungkinan besar bakal segera kembali berlaga.

