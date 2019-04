Berikut Jadwal Pertandingan Kejuaraan Basket di GOR Perbasi Hari Ini

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut jadwal lengkap pertandingan turnamen basket Pontianak Veteran Basket Ball Community dan Basket Ball Usia Dini, yang berlangsung di GOR Perbasi Pontianak Kamis (4/4/2019).

Pertandingan dimulai pukul 14.00 WIB, di kategori KU-14 mempertemukan Kuching melawan Stars Club.

Selanjutnya di kategori KU-16, Khastra berhadapan dengan Vois.

Berikut badwal berikutnya pukul 16.00 WIB.

1. SD Karya Yosef Vs SD Al Azhar

2. Merdeka vs Meteor (veteran)

3. Vois B vs Khastra

4. Vois A vs THR

5. Merdeka vs Meteor

6. Petrus Legacy vs Pontianak Warriors.